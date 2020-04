La Pro Loco di Viserbella piange la scomparsa di Giovanni Righini

Si è spento Giovanni Righini, per anni presidente del comitato turistico di Viserbella e persona molto importante per Rimini nord. "Ne abbiamo sempre apprezzato l’altruismo e lo spirito di avventura - lo ricorda l'associazione - sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Ha gestito la nostra associazione con la diligenza del buon padre di famiglia, tenendo in ordine i conti e assicurando un futuro all’associazione, futuro che noi stiamo vivendo e che è il nostro presente. Giovanni mancherà molto a tutti noi, ma le sue idee e il suo impegno non ci lasceranno mai."

