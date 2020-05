La Provincia sul piede di guerra contro al Governo: "Serve super-piano e liquidità vera"

"Usciamo dalla zona sanitaria rossa" e "entriamo nella zona economica nera". Con questa metafora il presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi, interviene questo pomeriggio all'incontro con il presidente della Regione Stefano Binaccini. Chiedendo per il territorio "un piano straordinario" di sostegno, articolato in 10 punti. In primo luogo, "serve liquidità vera, senza ritardi e senza furbizie delle banche". Così come servono "aiuti per le famiglie" e "protocolli di sicurezza fattibili ed economicamente sostenibili". Dunque "formule di distanziamento che consentano un ordinato svolgimento delle attività di vendita al dettaglio, di ristorazione e di accoglienza, ma che non si traducano infine, in buona sostanza, nel messaggio restate chiusi. Occorre poi "mettere in sicurezza i bilanci degli enti locali" che "dovranno fare i conti con pesanti riduzioni di entrate", con i Comuni a vocazione turistica "ancora più penalizzati".

Da qui la richiesta di "contributi straordinari dallo Stato" e da questo punto di vista, stigmatizza Santi, "siamo molto arrabbiati col governo nonostante riconosciamo gli sforzi fatti". Anche dalla Regione, prosegue, "serve un impegno straordinario". Occorre poi mettere mano all'impianto normativo che regola il rapporto con le grandi società di servizi: "L'Ente locale è debole nel confronto con queste, una debolezza che alla fine pagano i cittadini". Infine servono "risorse per gli investimenti" e "strategie territoriali innovative", fermo restando "il ruolo fondamentale della cultura". Santi lancia un messaggio anche ai sindaci del riminese: "Continuiamo nel solco della collaborazione. Dimostriamo ai nostri cittadini e soprattutto ai giovani che siamo coesi. Impegniamoci a fare squadra, a lavorare tutti insieme superando le divergenze e gli individualismi".