La raccolta alimentare di "La Riccione D'na Volta" per la comunità di Monte Tauro

L'amministrazione comunale di Coriano ringrazia l'associazione culturale no profit "La Riccione D'na Volta", e in particolare il suo fondatore Luciano Achilli, per aver organizzato la raccolta alimentare in favore della Comunità di Monte Tauro. Un gesto molto apprezzato in questo momento di difficoltà. Grazie anche per aver voluto coinvolgere l’amministrazione in questo gesto di generosità.

"Ci teniamo a ricordare che a questa iniziativa hanno dato il loro apporto economico e logistico Heros Nicolini e Giannetti Silvia, Battarra Micael, Saponi Agostino, Tirincanti Luciano, Lino Masucci, Sergino, Achilli Roberta e Giuseppina, e Cecchi Roberto, ai quali va il nostro riconoscimento a nome di tutto il territorio".

