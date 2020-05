La regina della moda Luisa cede le storiche boutique: a fine mese cambio di look

Un cambio storico per molti riminesi e turisti. La regina della moda Luisa Severi ha passato il testimone delle sue boutique al gruppo Julian Fashion di Milano Marittima. A fine maggio, come si può leggere sul cartello affisso nei negozi in via Gambalunga, i negozi riapriranno con la nuova gestione. Dalle vetrine è sparito il suo nome "Luisa", ma ricomparirà, sarà Luisa by Julian Fashion, la nuova proprietà riconosce infatti il valore storico del suo lavoro, un nome che si è affermato nel settore moda. Dopo 53 anni ai vertici della moda, Luisa Severi ha ceduto il suo impero. Un'avventura iniziata nel 1967 con un piccolo negozio e poi, grazie a talento, intuizione e coraggio, il grande salto. Due boutique di lusso per donna, uomo e bambino, e alcuni anni fa l'apertura del sito di e-commerce Myredqueen.com.

Luisa Severi è stata una vera e propria talent scout, ha intercettato i grandi nomi della moda ai suoi albori, da Giorgio Armani al duo Dolce&Gabbana. Ha vesito artisti e attori italiani e internazionali, fra cui John Turturro, ospite alcuni anni fa del San Marino Film Festival. Luisa Severi non ha mai perso la passione per il suo lavoro ed era solito incontrarla a caccia di nuovi talenti nelle fiere di settore, come Pitti Uomo a Firenze, o alle sfilate a Milano e all'estero.