La riccionese Vanessa Villa protagonista del terribile scherzo delle Iene a Juliana Moreira

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sono il prototipo di una coppia felice. Gabri Gabra, con la complicità del marito Edoardo Stoppa, è riuscito a rovinare l'armonia con un terribile scherzo. La showgirl brasiliana pratica muay thai e a quanto pare lo applica quando diventa gelosa.Come ci aveva anticipato Edoardo, Juliana diventa una vera belva quando un’altra donna si avvicina al marito. Allora abbiamo trovato una ragazza nostra complice che sappia come difendersi: Vanessa Villa, bionda campionessa di arti marziali e fotomodella. Gabri Gabra fa incontrare la campionessa italiana con la showgirl in palestra. Tutto è pronto per fare scatenare la gelosia di Moreira: la nostra Vanessa, vestita in una tuta aderente, tiene una lezione molto particolare al marito di Juliana. Una situazione che non lascia indifferente la showgirl: "È un altro tipo di lezione oggi? Vado io ad allenarmi con lei". E per non farsi capire dalle persone intorno decide di minacciare in portoghese il marito: "Quando arrivi a casa ti gonfio di botte!". Lo scontro tra le due si accende: "Qua non è jūjitsu, qua è muay thai", dice Juliana con aria di sfida.

"Stai tranquilla, non è successo niente" la tranquillizza la nostra Vanessa. Moreira però ha la risposta pronta: "Vengo su con te e vedrai che così succede!". Finito lo scontro, la Moreira si avvicina al marito e gli tira un calcio. Mentre Vanessa si comporta come se nulla fosse successo, Juliana le lancia uno sguardo minaccioso. "È una zoccola!". Edoardo invece difende la campionessa ed ecco che si prende altri calci dalla sua dolce metà. Moreira non trova giustificazioni per il comportamento di Vanessa: "Fa la cogliona, le piace strusciarsi." I due tornano poi a casa e si rilassano sul divano: mentre guardano la tv ricevono però una chiamata da un numero sconosciuto: è Vanessa. Vuole incontrare Stoppa per un "allenamento" insieme in un hotel di Milano. Juliana fa capire in tre parole quanto è scandalizzata da questa sua proposta. La nostra karatèka però non molla: "Vorrei che stiamo un po' in tranquillità, io e te insieme."

Qua la pazienza di Moreira si esaurisce clamorosamente: "Oh bella, io sono sua moglie. L'altra volta non ci siamo salutate...". Vanessa la provoca: "Tu sei quella che ha fatto ieri la scenata isterica?". Juliana, decisa come mai: "Vieni domani a mezzogiorno e mezza in palestra e ti faccio vedere cos'è una scenata isterica. Se riesci ad uscire dal ring in forma, puoi portare mio marito a pranzo e pagare anche per lui, visto che sei così forte". "Porta anche il paradenti, mi raccomando", lancia Juliana la sfida. E la colpa di chi è? Ovviamente del marito che "le ha dato corda". In che guai ti sei messo, caro Edoardo! "Io mi sono allenato e basta, non ho dato nessuna corda!", prova a difendersi con scarsi risultati.

La mattina seguente, Juliana sembra abbastanza tranquilla. La loro destinazione è il loro ufficio dove entrambi lavorano. La serenità di questa giornata è interrotta da un messaggio arrivato da Vanessa: "Ciao Edo, sono arrivata a Milano...ci riusciamo a vedere?". Segue una chiamata...sempre dalla "nostra" campionessa che gli propone una collaborazione in tv. Edo non riesce a dire di no, qua Moreira prende la decisione per lui: "Vanessa, ti conviene fare altri nomi. Ok? Stai esagerando...". Scontri, provocazioni e sfide. La storia sta diventando abbastanza pesante: "Cancella il numero di Edo e vai a cagare, cretina". La Moreira prova a calmarsi con un profondo sospiro, peccato però che il sereno duri poco.

Arrivati in ufficio, riceve una chiamata dal manager di Vanessa che gli chiede un appuntamento. Juliana vuole sapere solo una cosa: "Arriva anche lei?". Una volta arrivati, la campionessa argomenta la sua scelta per il progetto in tv. Juliana fissa la sua rivale con uno sguardo da felina: "Sono io il suo manager, decido io". Il cosiddetto appuntamento finisce con mani addosso tra la bionda e la mora. È ora di andare in palestra. La coppia si allena in tranquillità, certi che la ragazza abbia imparato la lezione, rinunciando a combattere. E invece no, Vanessa arriva e inquadra la Moreira minacciosa. Juliana non ci può credere! Le due ragazze sono pronte a un nuovo round. Edoardo Stoppa separa le due ragazze e si prende due calci in testa. Juliana vuole combattere fino alla fine: è l'ora di intervenire e di spiegare che tutto uno scherzo de Le Iene