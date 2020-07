"La Riviera senza rinforzi estivi", l'onorevole Tonelli (Lega) interroga il ministro dell'Interno

Il mancato invio dei rinforzi nella località turistiche e sulla riviera romagnola sono "un vero e proprio taglio alla sicurezza". Interviene sui mancati rinforzi alle Forze dell'ordine l’Onorevole Gianni Tonelli gruppo Lega – Salvini Premier, già segretario generale aggiunto del SAP, che a tal proposito interroga il Ministro dell’Interno.

"I fondi infatti erano già previsti nella legge di bilancio per l’anno 2020. Per altro una decisione che mostra la totale disomogeneità tra le anime del governo, a fine maggio il Ministro Boccia parlava di 60mila unità per garantire la sicurezza riguardo l’emergenza Covid ed agevolare il turismo, invece non vengono neppure inviati i rinforzi, per i quali, come già detto, erano stati stanziati i fondi", continua Tonelli.

"Ad oggi gli uffici di Polizia di Cervia e Cesenatico sono chiusi, mentre Riccione e Bellaria fanno fronte alle esigenze con il personale della Questura di Rimini. Dei rinforzi che tutti gli anni rendevano più sicura la riviera, aumentando il numero di volanti sul territorio e dando manforte a tutti gli uffici, neanche l’ombra. Una scelta miope del Ministro dell’Interno. Oltre al controllo del territorio e la tutela dell’ordine pubblico, le forze dell'ordine saranno impegnate nell’emergenza sanitaria per far rispettare le norme anti covid, controllare il distanziamento sociale e permettere alle attività di lavorare con serenità. La levata di scudi è totale: sindacati, associazioni di categoria, enti locali e amministratori chiedono più sicurezza nei luoghi a vocazione turistica. Per tali motivi ho presentato una interrogazione al fine di chiarire le motivazioni per il mancato invio del personale ed adottare iniziative volte a garantire la sicurezza nei luoghi della riviera".