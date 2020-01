La Romagna amata dai turisti stranieri, le recensioni incoronano Rimini, Riccione e Bellaria

Sociometrica annuncia il lancio del “Rapporto sulla percezione dell’Italia turistica”, realizzato con la collaborazione di Expert System, che analizza le recensioni dei viaggiatori fornite da TripAdvisor per misurare il grado di soddisfazione dei visitatori stranieri verso le principali destinazioni turistiche italiane. Delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane, analizzate secondo il grado di emozione e di soddisfazione che hanno offerto ai turisti stranieri, ben 5 sulle prime 8 sono della Romagna.

Il Rapporto, presentato oggi da Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria al Turismo; Giorgio Palmucci, Presidente ENIT; Antonio Preiti, Sociometrica e Valentina Quattro, TripAdvisor, ha analizzato 135mila recensioni in lingua inglese postate sul principale sito di viaggi e vacanze al mondo – TripAdvisor – per hotel, ristoranti e attrazioni delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane nel periodo tra gennaio e novembre 2019. Per ciascuna destinazione sono state estratte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Expert System le emozioni e le valutazioni espresse dai turisti in relazione alla loro esperienza di soggiorno. Per ogni destinazione è stata calcolata la media del sentiment, su una scala da 0 a 100, a partite dalle emozioni identificate su ogni aspetto del soggiorno.

“Il Rapporto basato sulle recensioni da parte dei turisti che visitano il nostro Paese e provenienti da ogni parte del mondo è uno strumento molto interessante che permetterà ad Enit di integrare tali informazioni nei piani di marketing e promozione per l’anno appena iniziato e per gli anni a venire” ha dichiarato Giorgio Palmucci, Presidente di ENIT.

“È stato un lavoro importante che ci permette di vedere il nostro Paese con gli occhi dei turisti, attraverso le loro testimonianze dirette e spontanee – ha spiegato Antonio Preiti di Sociometrica – Il turismo italiano deve imparare da ciò che rende felici le persone che scelgono l’Italia. Chi capisce le emozioni, ha il prodotto perfetto”.

“Per leggere, comprendere e sintetizzare informazioni utili da decine di migliaia di testi in tempi ragionevoli il lavoro umano non basta. È qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale”, ha affermato Filippo Nardelli, Business Development & Senior Consultant di Expert System. “Siamo lieti di aver supportato con la nostra tecnologia questa interessante indagine di Sociometrica per far emergere non solo giudizi e opinioni ma anche sentiment ed emozioni: dall’esaltazione alle paure, dalle descrizioni più piacevoli e seduttive alle arrabbiature”.

Le destinazioni della Romagna più amate dai turisti stranieri - Delle 35 maggiori destinazioni turistiche italiane, analizzate secondo il grado di emozione e di soddisfazione che hanno offerto ai turisti stranieri, ben 5 sulle prime 8 sono della Romagna: Riccione, Bellaria, Ravenna, Rimini e Cesenatico. In generale vince la Romagna, l’unica area turistica, insieme alla Val Gardena, in cui i turisti hanno la sensazione di vivere nella stessa grande destinazione turistica, pur cambiando il singolo comune del soggiorno. Fra le città d’arte, ottimo il piazzamento anche di Firenze che arriva al quinto posto, mentre è seguita ex-aequo da Torino, Milano, Bologna, Verona e Venezia. Le destinazioni più apprezzate del sud sono Sorrento e Ischia, entrambe nelle prime dieci posizioni.