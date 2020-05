La ruota panoramica torna a girare al porto, conto alla rovescia per l'inaugurazione

L'estate inizia a "girare" con la ruota panoramica al porto di Rimini, in piazzale Boscovich. Il montaggio della struttura, iniziato mercoledì, dovrebbe concludersi venerdì. Anche per questa attrazione, tra le ruote più grandi d'Europa con i suoi 55 metri d'altezza, sarannno attivite le misure di sicurezza anti contagio. I clienti per salire dovranno mantenere la distanza di almeno un metro e su ogni cabina potranno accomodarsi solo famiglie "congiunti", ossia coppie di fidanzati. Ogni cabina ospita sei posti per un totale di 168.

L'inaugurazione della "stagione", se tutto procede secondo tabella di marcia, dovrebbe essere per il 2 giugno e la gestione anche quest'anno è affidata alla società The Wheel. La ruota rimarrà in allestimento fino alla fine di settembre.