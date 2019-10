La ruspa trancia i cavi elettrici, paura a Castel Sismondo

Nellla mattinata di giovedì, poco prima delle 11, i vigili del fuoco sono intervenuti in pazza Malatesta dove, a ridosso del castello, gli operai al lavoro per la realizzazione del fossato avevano tranciato una condutura di cavi elettrici. L'escavatore, infatti, ha intercettato la linea spezzando i fili della mezza tensione che alimenta la zona. L'intervento del personale del 115 ha visto i vigili del fuoco mettere in sicurezza lo scavo in attesa dell'arrivo dei tecnici dell'Enel per il ripristino della linea mentre si sono registrati diversi disagi dovuti a black out a macchia di leopardo in tutto il centro storico.