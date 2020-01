La sosta "Kiss & ride" per accompagnare i bambini a scuola

Un bacio e a scuola. E' lo spirito del Comune di Rimini che, con un investimento di 150.000, dà il via alla realizzazione di un parcheggio vicino all'asilo 'Il volo'. L'obiettivo è permettere ai genitori una breve sosta per accompagnare i figli a scuola e poi ripartire, facendo tutto in sicurezza e senza ostacolare la viabilità. Il parcheggio 'Kiss and ride' di via Ugo Bassi fa parte del Piano triennale 2020-2022 per i lavori pubblici. Il parcheggio, unito alla realizzazione della pista ciclabile, "consentirà una migliore accessibilità nell'area di fronte la scuola 'Il Volo', migliorandone la sicurezza"

