La spiaggia di Rimini si prepara all'estate del distanziamento sociale

In prima fila i gazebo, sempre distanziati dagli ombrelloni, e i bagnini che accoglieranno i clienti con un sorriso stampato sulla mascherina. Questo è quello che stanno preparando gli operatori della spiaggia di Rimini in vista dell'estate 2020 che, per parecchio tempo, sarà ricordata come quella del distanziamento sociale. La campagna 2020 di Piacere Spiaggia Rimini, denominata "In Spiaggia Col Sorriso", ha fatto in questi due giorni il suo esordio sull'arenile. Il progetto è stato lanciato come proposta ed invito alla categoria per reagire nell'immediato all'emergenza. Strutturato da Piacere Spiaggia Rimini, è un insieme di azioni e di comunicazioni che include misure di contenimento e campagne di sensibilizzazione perché la spiaggia di Rimini si riconfermi, anche quest’estate, quella che è sempre stata: “sicura, ospitale, col sorriso".

