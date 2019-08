La tartaruga Billy torna a nuotare in mare dopo essere stata curata dalla Fondazione Cetacea

Nella mattinata di martedì, presso i Bagni 24 di Misano Adriatico, la Fondazione Cetacea di Riccione con la collaborazione del personale dell'ufficio locale marittimo di Cattolica ha rimesso in libertà una tartaruga della specie caretta caretta recuperata nelle acque antistanti Ravenna impigliata in alcuni spezzoni di rete e curata presso la sede della fondazione. Dopo alcune informazioni fornite al numerosi bagnanti presenti, la tartaruga di nome Billy è stata imbarcata sul gommone della Guardia costiera e liberata a circa due miglia dalla costa. L'attività di collaborazione tra la Gguardia costiera e la Fondazione Cetacea prosegue per un impegno comune in materia di sensibilizzazione ed educazione alla tutela dell'ambiente marino