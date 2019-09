La tintarella integrale costa a due nudisti una pesante multa

Dopo le diverse segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, che parlavano di una caletta appartata sulla spiaggia di Vallugola diventata meta dei nudisti, nella giornata di domenica è scattato il blitz di carabinieri e Capitaneria di Porto che hanno pizzicato un gruppo di persone a prendere il sole come mamma li ha fatti. A finire nei guai sono stati un pensionato 66enne di San Giovanni in Marignano e un 40enne di Rimini, il primo sorpreso senza veli a rosolarsi sulla spiaggia mentre, il secondo, mentre faceva il bagno senza costume. Altre tre uomini, che si trovavano con loro, erano appartati in un anfratto e alla vista delle divise hanno fatto in tempo a rimettersi i costumi. Per i primi è scattata la denuncia per atti contrari alla decenza e una multa di 3mila euro mentre, tutti e cinque, sono stati sanzionati anche per aver violato il divieto di transito a cui è sottoposta la spiaggia dove si trovavano in quanto, fin dal 1997, la zona si trova in un punto molto pericoloso a causa dell'instabilità della falesia. Proprio per questo motivo, nel corso degli anni, la zona è diventata meta di chi ama prendere la tintarella integrale in quanto poco frequentata.