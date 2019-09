La turista dei record, da 86 anni in vacanza a Riccione

Si pensava di aver raggiunto un record importante premiando la signora che sceglie di trascorrere le vacanze a Riccione da 71 anni, ma questa mattina il primato è stato abbondantemente superato da Silvana Degli Esposti Venturi, che viene a Riccione da ben 86 ann. Silvana, bolognese classe 1928, è arrivata qui la prima volta nel 1933, a 5 anni, e da allora non ci ha più lasciato. Ascoltare i suoi racconti è come ripercorrere la storia di località balneare della città, dalla bambina che incontrava dietro il cancello di Villa Mussolini ai primi venditori di cocomero e ai locali che via via sono nati per accogliere e intrattenere i turisti. Ora trascorre qui l'estate in compagnia del figlio Emanuele, che ha 48 anni e ci viene a trovare da quando aveva appena 7 mesi. L'assessore al turismo Stefano Caldari l'ha nominata oggi "ambasciatrice" di Riccione nel mondo, indubbiamente un titolo più che guadagnato.