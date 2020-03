La vita ai tempi del Coronavirus - "Capisco cosa provavano i nostri nonni durante la Guerra"

Mi chiamo Stefano, la mia vita è cambiata tantissimo, amo gli ambienti aperti e la socialità, la mia più grande passione è viaggiare, stare in casa proprio non mi piace. Non vedo l'ora di dover fare la spesa o di portare a spasso il cane per poter uscire. Personalmente non ho molta paura per me stesso, ne ho di più per i miei genitori che hanno una certa età. Vorrei che fosse un incubo e svegliarmi la mattina che sia tutto finito, forse è lo stesso pensiero che avevano i nostri nonni ai tempi della guerra. Sono due cose diverse ma sicuramente queste misure di contenimento sono uniche e mai apportate prima. Nella storia di guerre ce ne sono state parecchie, ma una situazione come questa del coronavirus mai prima d'ora. Spero che ce la faremo e che il mondo ritorni ad essere sicuro per viaggiare, conoscere nuove persone, esplorare ed essere di nuovo liberi.

Stefano

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città