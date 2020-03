La vita ai tempi del Coronavirus - "Io incinta sono a casa in quarantena, ma mia suocera è in Rianimazione"

Per inviare un testo (meglio se con foto): redazione@romagnaoggi.it - indicare la città

Mi chiamo Lucia e sono in quarantena forzata insieme a mio marito perchè ho avuto un contatto diretto con mia suocera che purtroppo è positiva e lotta in terapia intensiva all'ospedale di Rimini da quasi una settimana. Sono incinta di 16 settimane e vedo abbozzarsi il pancino. Mando foto a mia mamma (che non posso vedere) perchè vuole vedere se il pancino cresce e spero tanto di poterle mandare presto anche a mia suocera.

Il tempo è lento: come lentamente si vede accennare il pancino, così lente sono le notizie dalla terapia intensiva. Si vive un tempo dilatato, si vive l'attesa di una notizia positiva dall'ospedale che dia speranza. Noi qui, loro, i nostri cari, là a lottare grazie a medici, infermieri e oss. Come qualcuno giustamente ha detto, "Andrà tutto bene è un imbroglio fatto ai grandi e soprattutto ai bambini, se non osiamo dire loro va tutto bene, ora". Occorre un abbraccio ora che dia questa speranza.

Lucia

