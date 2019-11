Ladra seriale in manette, era ricercata per furti in appartamento

Nella serata di giovedì i carabinieri di Misano hanno arrestato una nomade 42enne, residente a Bologna, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione. La donna, fermata per un normale controllo, era ricercata per una serie di furti messi a segno nella provincia di Lucca nel novembre del 2018. Portata in caserma per le pratiche di rito, al termine degli accertamenti è stata trasferita nel carcere di Forlì.