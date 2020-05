Ladra specializzata in prosciutti presenta il certificato medico: "Sono cleptomane"

Una giustificazione che ha lasciato a bocca aperta i carabinieri che l'hanno arrestata ma che, alla fine, non l'ha salvata da una denuncia a piede libero. Tutto è iniziato quando, nei giorni scorsi, il responsabile del supermercato “Conad Rio Agina” di via Don Milani a Misano Adriatico aveva denunciato ai carabinieri il furto di alcuni prociutti e salami per un valore di circa 500 euro. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso, visionate dai militari dell'Arma, facevano risalire a un uomo e una donna che, per il terzo giorno consecutivo, si erano ripresentati nel negozio. Riconosciuti dai dipendenti, sono stati tenuti d'occhio fino a quando la signora, con una mossa fulminea, si è nascosta addosso un prosciutto intero del valore di 200 euro. E' così scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto la "gazzella" coi militari dell'Arma che sono riusciti a bloccare la donna non prima che questa, maldestramente, cercasse di nascondere la refurtiva vicino alla sua Mercedes.

Ad essere fermata è stata una cittadina albanese, 50enne, insieme al fratello 48enne entrambi con alle spalle una lunga carriera criminale. Al momento dell'identificazione, però, la donna ha presentato alle divise un certificato medico in piena regola rilasciato dal Centro di Salute Mentale in cui si attesta che la signora è affetta da cleptomania depressiva. Forte del socumento, la 50enne ha così tentato di spiegare tutti i suoi precedenti e i furti commessi nel supermercato. Della situazione è stata informata la Procura della Repubblica che, alla fine, ha deciso di denunciare comunque a piede libero per furto aggravato in concorso i due fratelli.