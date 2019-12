Ladri al lavoro anche a Natale, due spaccate nella notte con Santo Stefano

Ladri scatenati anche a Natale con due spaccate, messe a segno in altrettante attività commerciali, e diversi appartamenti svaligiati a Rimini. A finire nel mirino dei malviventi, che sono entrati in azione a cavallo tra il 25 e il 26 dicembre, è stata la farmacia di via Dario Campana dove i ladri, dopo aver sfondato la porta, sono entrati impossessandosi del registratore di cassa per poi fuggire facendo perdere le loro tracce. Colpo analogo in un'attività commerciale di viale Pascoli dove, anche in questo caso, a sparire è stata la cassa e il suo contenuto. Per entrambi i colpi il botino è ancora in corso di quantificazione e, nella mattinata di Santo Stefano, gli aventi della polizia di Stato hanno ritrovato i registratori di cassa rubati e abbandonati. Tra la vigilia di Natale e la sera del 25, inoltre, si sono registrati diversi colpi negli appartamenti coi proprietari di casa che, rientrati, hanno fatto l'amara scoperta di essere stati derubati.