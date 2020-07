Ladri in azione nella notte, svaligiato il fondocassa del bar

Colpo notturno ai danni di un bar di via XXIII settembre a Rimini coi malviventi che sono entrati in azione tra lunedì e martedì. Secondo i primi accertamenti i ladri hanno agito intorno alle 4 e, dopo aver forzato una finestra laterale, sono entrati nel locale. Puntando direttamente alla cassa, si sono impossessati dei contanti e una volta ottenuto il malloppo sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito.

