Ladri in azione: entrano in casa tagliano cassaforte con flessibile

Rocambolesco furto in appartamento in pieno giorno, nella mattinata di mercoledì, che ha visto come vittime una coppia di anziani santarcangiolesi. Il colpo è stato messo a segno nella città clementina, in via Celletta dell'Olio, intorno alle 10 quando i prorpierati, marito e moglie entrambi 90enni, si erano recati nel cortile dei vicini per fare due chiacchiere. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno agito in maniera fulminea e senza che nessuno si accorgesse di nulla armati di flessibile hanno tagliato la cassaforte che contenenva contanti e preziosi. Nonostante il rumore il colpo passato inosservato e solo al ritorno dei padroni di casa il furto è stato scoperto facendo scattare l'allarme. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.