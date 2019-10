Ladri scatenati: doppio assalto ai postamat nella notte

Ladri scatenati in tutta la provincia di Rimini con la banda dei bancomat che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha preso di mira ben due uffici postali. I malviventi, con tutta probabilità gli stessi che hanno imperversato nella zona sud nei giorni scorsi, hanno assaltato gli uffici di via Gallina, a Rimini, e quelli di piazza Marconi a Santarcangelo. Nel primo caso sono entrati in azione verso le 2 di notte quando, con un oggetto contundente, hanno cercato di sfondare la vetrata per raggiungere la cassaforte del postamat ma è entrato in funzione il sistema d'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri. I malviventi, nel frattempo, sono però riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce.

E' invece andato a buon fine il secondo colpo, nella città clementina, dove i residenti di piazza Marconi sono stati buttati giù dal letto dall'esplosione avvenuta verso le 2.15. Questa volta i malviventi hanno utilizzato la classica tecnica della "marmotta" e, dopo aver riempito di esplosivo lo sportello automatico, hanno fatto scattare l'innesco non prima però di aver oscurato con dello spray le telecamere a circuito chiuso che sorvegliano gli uffici postali. Il botto ha scardinato lo sportello automatico riuscendo ad aprire la cassaforte. I ladri, quindi, hanno fatto man bassa dei contanti custoditi nel postamat e sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri. Un bottino di diverse migliaia di euro e, allo stesso tempo, danni ingenti per la struttura.