Ladro di biciclette inseguito a piedi e acciuffato dalla Municipale

Inseguono a piedi il presunto ladro di bici, lo bloccano e lo denunciano in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione. E’ successo questa mattina, giovedì 30 gennaio, intorno alle 7.45, quando una cittadina riccionese ha chiesto l’intervento degli agenti della polizia locale di Riccione in servizio di viabilità per l’afflusso scolastico sulla Statale 16 Adriatica. Agli agenti, la donna ha raccontato di aver visto poco prima un uomo chiudere il lucchetto di quella che aveva riconosciuto essere la sua bicicletta rubata. Furto che la proprietaria della bici aveva regolarmente denunciato ieri, mercoledì 29 gennaio, ai carabinieri. Quando gli agenti di polizia si sono avvicinati per chiedere informazioni e documenti all’uomo della bici, lui prima ha risposto dando false generalità e poi con la scusa di andare a prendere i documenti dalla fidanzata ha tentato di allontanarsi. Fuggendo, l’uomo ha addirittura pericolosamente attraversato la Statale 16. A quel punto gli agenti della polizia locale di Riccione gli hanno intimato l’alt e, dopo aver chiesto l’ausilio di una pattuglia, lo hanno inseguito a piedi. Il presunto ladro alla fine è stato bloccato in zona mare della ferrovia nonostante avesse tentato di confondersi tra i passanti togliendosi la giacca per non farsi riconoscere. Condotto al comando della polizia locale di Riccione, il fuggitivo ha raccontato di aver comprato la bici riconosciuta dalla donna per 20 euro alla stazione di Riccione proprio ieri, giorno in cui era stata rubata. L’uomo, 39 anni originario del napoletano, che risulta essere una vecchia conoscenza dellle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio oltre che scarcerato di recente, è stato denunciato a piede libero per ricettazione.