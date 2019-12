Ladro di cosmetici arrestato mentre asporta le placche antitaccheggio

Nella tarda mattianta di mercoledì i carabinieri di Rimini hanno arrestato un 49enne, originario della provincia di Belluno, sopreso a rubare cosmetici all'interno della boutique Coin. L'uomo, dopo essere entrato nel negozio, ha iniziato ad aggirarsi tra gli scafali con fare sospetto attirando l'attenzione del personale della sicurezza. Messe in allarme dal comportamento, le guardie hanno iniziato a tenerlo d'occhio mentre nel frattempo hanno chiamato i carabinieri. L'intuizione si è rivelata esatta in quanto, poco dopo, il 49enne è stato sorpreso in un angolo della boutique mentre asporvava le placche antitaccheggio dalla merce per poi nascondere tutto all'interno dello zaino e avviarsi all'uscita. Bloccato e affidato ai militari dell'Arma che lo hanno arrestato, il ladro è stato processato per direttissima giovedì mattina. Il giudice, dopo aver convalidato il fermo, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo della presentazione giornaliera in caserma e del divieto di allontanarsi dalla provincia di Rimini in attesa della prossima udienza.