Ladro di magliette in boutique, si scatena e aggredisce i poliziotti

Nel pomeriggio di giovedì il personale delle volanti della Questura di Rimini è intervenuto nel negozio Coin di corso d'Augusto dove, il personale della sicurezza, aveva appena bloccato un ladro. Il malvivente, alla vista delle divise, pur di tentare una fuga disperata non ha esitato ad aggrdire gli agenti. il putiferio si è scatenato verso le 15 quando, il personale del negozio ha notato un giovane che si aggirava con fare sospetto tra la merce esposta. Temendo che potesse essere un ladro, i commessi hanno iniziato a tenerlo d'occhio. Il ragazzo, dopo aver prelevato alcune magliette, si è infilato in un camerino e, quando ne è uscito, gli addetti hanno ritrovato i capi di abbigliamento danneggiati nel tentativo di strappare le placche antitaccheggio. All'uscita, inoltre, il malvivente ha fatto scattare il sistema d'allarme. Fermato dalla direttrice, il ladro ha iniziato ad inveire nei confronti del personale del negozio e delle guardie di sicurezza fino all'arrivo della Volante. Anche nei confronti degli agenti si è scatenato, cercando di colpirli per garantirsi la fuga. Bloccato non senza difficoltà, è stato ammanettato e portato in Questura dove è emerso che si trattava di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. Il ladro, oltre ad aver danneggiato due maglie, per un valore di 135 euro, ne aveva ruata una terza con la quale stava tentando di scappare. Arrestato per rapina, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima.