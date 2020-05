Ladro di opere d'arte rintracciato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale l'autore di due furti di opere d'arte avvenuti, entrambi, in altrettante chiese di Imola. A finire in manette un 35enne, domiciliato a Rimini, ritenuto essere il malviente che, nel marzo del 2018, si era impossessato di svariati oggetti in oro e metallo donati dai fedeli come ex voto nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Un secondo colpo, nel luglio dello stesso anno, aveva visto sparire la corona di lamina dorata posta sull’icona della Madonna del Pratello nella Chiesa di San Giacomo del Carmine.

