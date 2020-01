Il ladro di salvadanaio colpisce ancora, rubata la cassetta delle mance in un bar

E' entrato nuovamente in azione il ladro che prende di mira i salvadanaio dei bar dove, i clienti, lasciano i soldi per le mance o per le raccolte benefiche. Dopo il colpo al Caffè Commercio, avvenuto lo scorso 18 dicembre, nel pomeriggio di martedì è toccato al caffè Il Borgo a San Giuliano. La tecnica è stata sempre la stessa ma questa volta, come racconta il titolare Andrea Furlini, c'era anche un bambino a fare da palo al malvivente. "E' successo tutto poco prima delle 15 - spiega il proprietario - quando c'era il cambio turno del personale. Un uomo insieme a un ragazzino di non più di 11 anni è entrato nel locale e ha iniziato ad aggirarsi tra i tavoli e il bancone per poi andare alla toilette. Una volta uscito ha raccontato al barista che lo scarico del water era otturato ma, in un primo momento, il dipendente non ci ha fatto caso perchè ha sentito subito odore di bruciato. Poi, mentre svuotava il bidone, ha notato il ragazzino che faceva da palo bloccando la vista alla cassa mentre l'uomo ha afferrato il salvadanaio con le mance e lo ha infilato sotto la giacca. Tutti e due, poi, si sono allontanati in tutta fretta facendo perdere le loro tracce ma, il colpo, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Mi dispiace moltissimo per i miei dipendenti perchè, dentro quel vaso, c'erano oltre 500 euro di mance che avrebbero dovuto dividersi". Il malvivente è stato riconosciuto da Lenny Morichetti, titolare del Caffè Commercio, che si era vista derubare dallo stesso individuo e con le stesse identiche modalità. I filmati delle telecamere a circuito chiuso sono stati portati alle forze dell'ordine con la speranza che, il ladro, possa venire identificato.