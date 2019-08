Ladro seriale in manette, colpi lungo tutta la costa romagnola

Un turista di Trento, in vacanza a Bellaria, si è improvvisato investigatore e grazie alla sua perseveranza è riuscito a rintracciare i malviventi che avevano messo a segno un furto facendoli arrestare dalla polizia di Stato. Nel pomeriggio di giovedì l'uomo, un 48enne, aveva notato in spiaggia un giovane aggirarsi con fare sospetto tra gli ombrelloni. Iniziando a seguirlo a debita distanza, scorgeva che era in compagnia di un complice, col quale rovistava tra le borse lasciati incustoditi dai bagnanti. Sempre senza perderli di vista li ha notati mentre si scambiavano degli oggetti e, uno dei due, si avvicinava a un bancomat dove prelevava del denaro per poi nuovamente allontanarsi. E' stato a questo punto che il 48enne ha fermato una pattuglia delle Volanti che transitava sulla strada e ha raccontato agli agenti quanto era successo.

Il personale della polizia di Stato ha quindi fermato il giovane, poi risultato essere un 31enne polacco già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e proprio per questo munito di un foglio di via da Cervia, è stato trovato in possesso di un marsupio contenente un portafoglio con all’interno denaro contante per un ammontare complessivo di poco più di 80 euro; una carta di identità intestata a un 21enne ferrarese; un telefono cellulare marca Samsung; una borsetta in tessuto di cotone colore bordeaux, una collana in metallo e del cellulare del trentino che lo aveva segnalato alle forze dell’ordine. Lo straniero è stato quindi portato nel posto estivo della polizia e, mentre si procedeva con le pratiche di rito, un altro turista di Reggiolo è arrivato per denunciare il furto subìto in spiaggia. All'uomo è stata mostrata la refurtiva trovata addosso al polacco e, la vittima, ha riconosiuto il proprio cellulare.

Mentre erano in corso gli ulteriori accertamenti, nel commissariato estivo è arrivata la terza vittima, questa volta un 48enne di Firenze, che lamentava la sparizione contenente il proprio portafogli, con all'interno una carta bancomat e anche il codice pin per il prelievo, mostrando anche il messaggio ricevuto dalla banca per un prelievo da 100 euro eseguito subito dopo il furto e fatto proprio allo sportello dove il polacco era stato fermato. Negli uffici della polizia è poi arrivato il quarto derubato che, sulla scrivania, ha trovato i propri effetti personali tra quelli sequestrati al 31enne. Lo straniero è stato quindi arrestato per furto aggravato in concorso e continuato. Processato per direttissima venerdì mattina, allo straniero è stata applicata la misura cautelare del carcere. Nel frattempo, gli agenti della polizia di Stato hanno rintracciato anche il complice, un 21enne originario di Ferrara che riconosciuto dai testimoni veniva denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso continuato e ricettazione.