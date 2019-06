Lasciano figlio in auto sotto al sole e perdono le chiavi, il piccolo salvato dai vigili del fuoco

Mattinata concitata, quella di martedì, coi vigili del fuoco che sono dovuti intervenire a Misano Adriatico per un bambino lasciato all'interno di una vettura parcheggiata sotto al sole. Dai primi riscontri è emerso che padre e madre del piccolo, di circa 4 anni, sono arrivati nel piazzale di Oliviero a bordo di un'Audi A6 intorno alle 11. Per cause ancora in corso di accertamento, la coppia è scesa dall'abitacolo lasciando il bambino all'interno e, al loro ritorno, si sono resi conto di aver perso le chiavi. Con la temperatura che cresceva di minuto in minuto, a causa del sole rovente che batteva sulla carrozzeria scura, i genitori sono andati in panico e hanno dato l'allarme ai vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto. Nel frattempo, nel tentativo di diminuire l'effetto serra, sul tettuccio è stato steso un lenzuolo. All'arrivo del personale del 115, tuttavia, le chiavi sono state ritrovate e non si è reso necessario sfondare il finestrino per liberare il bambino che, nonostante il caldo, era in buone condizioni tanto che non è stato chiesto l'intervento del 118. Intorno alle 12 la squadra dei vigili del fuoco ha fatto rientro in caserma.