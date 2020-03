“Lasciati contagiare dalla fantasia”, un concorso per battere il Coronavirus

Sono tanti i giovani e giovanissimi che, nei giorni del coronavirus, hanno inviato disegni, testi, foto e video per il concorso “Lasciati contagiare dalla fantasia”.

Il concorso indetto dal Comune di Bellaria Igea Marina è diviso in quattro sezioni: elaborati scritti, foto, video e disegni. Per ciascuna delle quattro sezioni verranno istituiti dei premi in base anche alle fasce d’età dei partecipanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

C'è tempo fino al 27 marzo per partecipare all'iniziativa approntata dall'Amministrazione per stimolare la creatività degli studenti di Bellaria Igea Marina in un momento tanto particolare. Tutti i dettagli sul sito del Comune.