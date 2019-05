Lasciato dalla moglie si vendica pubblicando il suo numero su siti porno

Si è concluso con una condanna a 1 anno e 8 mesi il processo che vedeva imputato un cittadino moldavo accusato di aver pubblicato sui siti di annunci hard il numero di cellulare dell'ex moglie. La coppia, lei di origine russa, si era sposata nel loro Paese decidendo poi di emigrare in Italia per approdare a Rimini. E' stato a questo punto che, secondo quanto emerso nel dibattimento, l'uomo aveva iniziato a mostrare una gelosia ossessiva nei confronti di lei accusandola di fare una vita troppo "spensierata" e di guardare gli altri uomini. Una situazione che, col tempo, si è deteriorata sempre più tanto che, alla fine, la russa aveva deciso di lasciarlo. E' stato a questo punto che l'uomo, per vendetta, aveva iniziato a pubblicare sui siti porno dell'est Europa il numero della ex accompagnato da foto a luci rosse e annunci di prestazioni sessuali. In poco tempo il cellulare della donna si era iniziato a surriscaldare di telefonate con efferte di denaro in cambio di sesso a qualsiasi ora del giorno e della notte. La faccenda era andata avanti fino a quando la vittima aveva scoperto la provenienza delle chiamate denunciando così l'ex.