Latitante dal 2015, finisce la fuga di uno spacciatore di cocaina

E' stato grazie a un posto di blocco dei carabinieri di Senigallia che si è conclusa la lunga latitanza di un romeno 52enne iniziata nel giugno del 2015 quando, lo straniero, era stato condannato in via definitiva dopo essere stato trovato in possesso di 600 grammi di cocaina. L'uomo, al volante di una Kia Carneval con targa del suo Paese, si trovava insieme alla figlia, al genero ed ai due consuoceri ed erano diretti a Rimini dove stavano trascorrendo un periodo di vacanza. L'alt della pattuglia dell'Arma è arrivato sulla Ss16 Adriatica e, al momento del controllo dei documenti, è emerso che sul 52enne pendeva un ordine di cattura. Ammanettato, è stato portato in caserma per le preatice di rito e poi trasferito nel carcere di Ancona Montacuto per scontare la condanna di 2 anni e 8 mesi. La vicenda che ha portato in carcere il romeno risale al 5 novembre del 2008 quando lo straniero, insieme ad un ucraino, era stato sorpreso dalle forze dell'ordine mentre trasportava un carico di 600 grammi di cocaina. Dopo la condanna, arrivata nel 2015, il 52enne era riuscito a far perdere le proprie tracce.