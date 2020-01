Latitante tradito dal capodanno trascorso in famiglia, arrestato dai carbinieri

Un 39enne originario dell’Albania, ma da diversi anni residente in Italia, è stato arrestato il 31 dicembre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Rimini. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, dovendo scontare anni 4 e mesi 10 di reclusione per una condanna definitiva per il reato detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 39enne, tuttavia, pur se già domiciliato a Rimini, all’epoca non era stato subito rintracciato in quanto tempo prima aveva già lasciato il suo indirizzo di residenza, dove già si trovava agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi, in previsione che il soggetto ricercato potesse trascorrere le festività con i suoi familiari come successo in passato in altre parti d’Italia con altri “latitanti”, i Militari del Nucleo Investigativo avevano iniziato una serie di discreti servizi di controllo nel luogo di domicilio della sua famiglia, a seguito dei quali è stato ritenuto molto probabile la sua presenza all’interno. L’impegno profuso ha poi consentito di scovarlo nascosto all’interno di un armadio della camera da letto della predetta residenza e, tratto in arresto insieme ai loro colleghi della Compagnia di Rimini, di condurlo presso il carcere di Rimini, dopo le ovvie formalità di rito.