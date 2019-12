Laura Boldrini torna in Riviera per parlare di donne, sfide e impegni

Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera, sarà a Rimini sabato per un incontro pubblico con istituzioni e associazioni sul tema “Le politiche per le donne: sfide e impegni comuni”. Appuntamento sabato 7 dicembre, alle 11, nella Sala del Giudizio del Museo della Città per una mattina di dibattito e di confronto. Sono previsti nella prima parte dell'incontro gli interventi delle rappresentanti della rete degli enti locali: Emma Petitti, Sonia Alvisi (consigliera di parità Regione Emilia-Romagna), Carmelina Fierro (consigliera di parità Provincia di Rimini), Giulia Corazzi (consigliera delegata Pari opportunità Provincia di Rimini), Gloria Lisi (vicesindaca di Rimini), Alice Parma (sindaca di Santarcangelo), Michela Bertuccioli, (vicesindaca San Giovanni in Marignano). Il secondo panel vedrà l'intervento dei referenti dei centri antiviolenza, delle associazioni e delle forze sociali: Paola Gualano (associazione Rompi il silenzio), Sabrina Zanetti (Coordinamento donne Acli Rimini), Donato Piegari (associazione DireUomo), Giulia Palloni (Coordinamento donne Rimini), Claudia Cicchetti (Cgil Rimini).