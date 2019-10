Lavoratore cade dalla cima di un furgone: ferito portato al "Bufalini" di Cesena

La giornata lavorativa si è conclusa con un incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 18,30 di giovedì nella zona artigianale di Celle. Il personale del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, è dovuto intervenire in un'azienda di via Ungheria per soccorrere un uomo, caduto dall’alto a quanto pare dalla cima di un furgone. Il lavoratore, cadendo al suolo, si è procurato ferite gravi, tanto che i soccorritori lo hanno portato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato, secondo le prime informazioni non in pericolo di vita. Sul posto, assieme al 118, anche i carabinieri della compagnia di Rimini e la Medicina del Lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio.