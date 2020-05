Lavori alla foce del Marano per la qualità delle acque e in arrivo nuova sabbia per la zona Sud

Sono stati eseguiti venerdì all'alba i lavori di riapertura della foce al torrente Marano, dove per l'azione del mare non è raro che si formino dune di sabbia. Questo consentirà di riportare a situazione ottimale il deflusso delle acque fluviali verso quelle marine, l'ingresso di queste nel primo tratto del canale del Marano, con il conseguente rimescolamento delle acque dolci e salate alla foce. Questi interventi si inseriscono nel progetto più ampio della messa in campo di buone pratiche per il miglioramento della qualità ambientale di quel tratto di arenile. Il risultato di questi interventi ha mostrato la sua efficacia rispetto agli indicatori di qualità ambientale quali il monitoraggio regionale delle acque di balneazione poste alla foce di detto Torrente (eccellenti/sufficienti), il ritorno ed incremento di coppie di fratino nidificanti e di altre specie avicole stanziali (garzette, aironi cinerini, piro-piro, beccapesci, anatidi e rallidi di varia specie).

“Queste opere idrauliche - afferma l’assessore all’Ambiente Lea Ermeti - confermano la volontà dell’Amministrazione di mantenere alta l'attenzione per la sostenibilità ambientale. Sulle tematiche ambientali continuiamo ad essere estremamente attenti, il territorio a partire dal mare è la nostra risorsa. Tutto il nostro impegno ha salvato la qualità delle acque di balneazione al Marano”.

Nuova sabbia per il litorale riccionese. Da lunedì infatti 3500 mq di sabbia di ottima qualità proveniente dalle dune di Rimini, sarà posizionata in zona Sud dal numero 17 al numero 32 al fine di rendere ancora più bella, morbida e ricca la spiaggia di Riccione. "Stiamo procedendo nella giusta direzione - ha detto l'assessore al Demanio Andrea Dionigi Palazzi -. Cominciamo a vederne i primi effetti e i bagnini stanno lavorando all'allestimento della spiaggia man mano che procedono i lavori. Siamo a buon punto, quindi. Questo è il momento più delicato per cui la nostra attenzione sarà massima in modo da essere pronti per la stagione turistica alle porte".