Lavori alla stazione, modifiche alle fermate di numerose linee

Da lunedì 5 agosto, per effetto dei lavori di riqualificazione dell’area della Stazione Ferroviaria di Rimini, le fermate autobus collocate in Via Dante direzione mare (pensiline A - B - C - D) saranno spostate lungo il Viale Cesare Battisti. Non saranno invece modificate le fermate direzione Centro (pensiline E1-E2-E3). Resterà operativa, anche in presenza del cantiere, la biglietteria Start Romagna posizionata all’esterno della Stazione.

