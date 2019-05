Santa Giustina si mette al riparo dalle alluvioni: partiti i lavori alla vasca di laminazione

Sono iniziati giovedì i lavori per la realizzazione della vasca di laminazione di 12.700 metri quadrati sulla via Emilia che eviterà gli allagamenti della frazione. L’area, situata all’incrocio con via Pedrizzo, ha quindi la funzione di far fronte alle criticità idrogeologiche ma sarà utilizzata anche come area verde a servizio della frazione di Santa Giustina.

L’intervento fa parte della variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata (Pua) dell’impresa Pesaresi Giuseppe Spa approvato con la conferenza di servizi dello scorso anno che ha coinvolto il Consorzio di Bonifica, Regione Emilia-Romagna, provincia e Comune di Rimini, Anas, Ausl e Arpae.

Nel dettaglio, l’opera prevede la realizzazione di un’area di depressione di profondità tra 0,5 e 1,5 metri circa, con estremità leggermente inclinate, al fine di consentire il deflusso delle acque meteoriche e, in caso forti piogge, fungere da vasca di raccolta. Salvo il caso di criticità idrica, l’area sarà invece fruibile a tutti i residenti del quartiere come area verde, dotata anche di un piccolo chiosco e una decina di posti auto.