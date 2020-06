Lavori stradali in centro storico, chiuse via Poletti e via Sigismondo

Per consentire l’avanzamento dei lavori del cantiere “Connessioni Urbane” parte dell’intervento per la realizzazione del Museo Federico Fellini, dalle ore 8 di mercoledì 17 giugno e fino alle ore 20 di mercoledì 24 – probabilmente anche prima se tutto andrà senza intoppi - saranno chiuse al traffico veicolare sia via Poletti, sia via Sigismondo. Dal divieto sono esclusi i residenti e i veicoli autorizzati, che saranno obbligati nel transito all’interno dell’area interessata dai lavori, dove è previsto il doppio senso di circolazione, a mantenere una velocità massima di 10 Km/h. Nell’area sarà attivo anche il divieto di sosta dalle 8 alle 20. Nel corso dei lavori saranno ricavati i percorsi entro i quali i pedoni potranno transitare normalmente e in sicurezza. Come noto, dopo essere intervenuto nella prima fase su via Verdi e piazzetta San Martini, allungatosi su via Massimo d’Azeglio, vicolo Valloni e piazzetta Sferisterio, dalla metà del maggio scorso il cantiere “Connessioni Urbane” si è spostato, dando inizio all’intervento per il rinnovo dei sottoservizi, fognatura e acquedotto, di Piazza Malatesta nell'ambito del progetto complessivo di riqualificazione del IV stralcio del Museo Fellini. Un intervento dal costo complessivo di circa un milione di euro che, oltre alla realizzazione dei nuovi sottoservizi, prevede nell’area d’intervento la realizzazione di una nuova e prestigiosa pavimentazione lapidea nonché la ricostruzione della sede stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.