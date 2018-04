Lavori sulla linea ad alta tensione, possibili black-out nel riminese

E- distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica) informa che domani 6 aprile eseguirà un’interruzione programmata della fornitura di energia dalle ore 8:30 alle ore 16 in alcune frazioni del comune di Rimini e, in particolare, nelle località di San Martino in Venti, Calastra Nuova, Gaiofana di Vergiano, Case Pradese, Spadarolo e Ca’Guda. L’intervento di messa in sicurezza di alcune linee di media tensione si rende necessario e improrogabile per consentire alla società TERNA, che gestisce le linee elettriche di alta tensione, di eseguire lavori di manutenzione e potenziamento sull’elettrodotto che fornisce elettricità alle frazioni interessate dai lavori. L’esecuzione delle operazioni in sicurezza richiedono pertanto il “fuori servizio programmato” di alcune linee di media tensione nel territorio.

Tutti i clienti sono stati preavvisati attraverso affissioni nelle vie interessate secondo quanto prescritto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-distribuzione farà il possibile per limitare al massimo i disagi per la Clientela. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio i Clienti possono consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è necessario contattare il numero verde 803.500.