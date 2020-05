Lavoro alla cooperativa Il Millepiedi: 216 dipendenti fanno sentire la loro voce

"Abbiamo fiducia nella nostra cooperativa e riteniamo che in momenti come questo le energie e le

risorse debbano essere impiegate per il domani. Se pagare due mesi di stipendio significa poi correre il rischio di non garantirci un futuro, allora è bene non rischiare". E’ quanto scrivono e firmano con nome e cognome 216 dipendenti della cooperativa Il Millepiedi che si è trovata al centro di un dibattito infuocato con i sindacati sull’anticipo della cassa integrazione e su un accordo sottoscritto dalle parti.

I lavoratori scrivono nero su bianco: "Noi siamo un gruppo eterogeneo di lavoratori della Cooperativa “Il Millepiedi”, c’è chi sta lavorando e chi no ma il pensiero è condiviso, e visto che dei nostri di interessi si parla, sicuramente ci sentiamo parte in causa intervenendo nella discussione. La cooperativa, per quel che ci riguarda, non ha mai lavorato da azienda ma si è sempre posta in aiuto dei dipendenti, anche perché molti dei dipendenti sono gli stessi soci della cooperativa. Fiducia coerenza ed empatia sono concetti cardine del processo educativo che la cooperativa il Millepiedi ha sempre esportato nei servizi e nel suo personale”.

“Se in un primo momento la chiusura sembrava momentanea e per pochi giorni, la cooperativa infatti il mese di febbraio ha anticipato il FIS (praticamente, per intenderci, la cassa integrazione del nostro settore) a tutti i dipendenti, si è in breve tempo capito che la situazione sarebbe stata lunga e che, quindi, per poter salvare i posti di lavoro si sarebbe dovuto optare per il pagamento diretto da parte dell’I.N.P.S. La cooperativa si è detta disponibile, con una mail che ha inviato a tutti i dipendenti, ad attuare tutto ciò che era razionalmente in suo potere per aiutare i dipendenti in difficoltà (anticipo TFR) ma non poteva farsi carico di anticipare gli aiuti che lo Stato ha messo in campo per fronteggiare l’emergenza.

Tanto dovevamo“.

Il gruppo di diepndenti spiega inoltre di avere raccolto le firme in poche ore, dalla sera di mercoledì alel prime ore di giovedì, altrimenti sarebbero state molte di più, ma leggendo i vari botta e risposta dalle diverse parti hanno deciso di fare sentire subito la loro voce.

I dipendenti che hanno firmato:

1. Maria Cicerale

2. Gottardo Zonta

3. Giuseppe Piergiovanni

4. Gaia Brunelli

5. Danilo Concordia

6. Debora Manzella

7. Marco Quieti

8. Simona Sapori

9. Ilenia Fabbri

10. Cinzia Mascheri

11. Giovanna Lupone

12. Stefania Rigoni

13. Desiree Gugnelli

14. Rosemarie Gabellini

15. Giorgia Manenti

16. Samantha Montebelli

17. Stefano Capelli

18. Stefano Rasponi

19. Serafina Omiccioli

20. Annalisa Zangheri

21. Daniele Susini

22. Giorgia Lanciotti

23. Giorgia Guerra

24. Fabio Ceccarelli

25. Tommaso Pollini

26. Daniele Bianchi

27. Giorgia Baldini

28. Francesco Ugolini

29. Serena Mariani

30. Alessandro Pollini

31. Graziella Baldaserra

32. Roberta Esposito

33. Emanuele Battarra

34. Vittoria Salvatori

35. Mayra Mattiacci

36. Anna Zanni

37. Alice dell’Aquila

38. Susanna Rossi

39. Giulia Tomassini

40. Caterina Rivola

41. Martina Martelli

42. Lisa Dellachiesa

43. Cristina Urbinati

44. Giacomo Ceccarelli

45. Ilenia Casadei

46. Alessandra Zamagni

47. Matteo Vannucci

48. Letizia Neri

49. Igor Arlotti

50. Martina Abbondanza

51. Stella Parenti

52. Flavia Giovagnoli

53. Patrizia de Simone

54. Ardian Zhupa

55. Ilaria Pangrazi

56. Adelaide Morra

57. Mara Mondaini

58. Chiara Ciancagli

59. Camilla Fucili

60. Annamaria Albani

61. Daniela Del Bianco

62. Andrea Baldazzi

63. Sonia Rivola

64. Michela Fajertag

65. Jonela Sallaku

66. Piro Ballesha

67. Pietro Tartaro

68. Alice Morri

69. Celeste Ferrini

70. Silvia Gasperoni

71. Eugenio Quartulli

72. Silvia Onofri

73. Eliana v.Tomei

74. Chiara Barbatosta

75. Laura Baldacci

76. Maria chiara Bacciocchi

77. Simona Gugnoli

78. Gabriele Plastina

79. Annalisa Bianchi

80. Michele Villucci

81. Elisa Sacchetta

82. Martina Giacomini

83. Silvia Rinaldini

84. Elisa Angeli

85. Diego Runco

86. Chiara Colonna

87. Francesca Parmeggiani

88. Rossella d’Elia

89. Teresa Grassi

90. Elisa Ruberto

91. Antonella Guidi

92. Davide Mambelli

93. Agnese Magnani

94. Giulia Bernardini

95. Alessandro Perini

96. Francesco Urbinati

97. Deborah Drudi

98. Elena Abati

99. Maruska Guiducci

100. Anna Zavatta

101. Antonella Fantini

102. Silvia Baldazzi

103. Alessandra Lucchi

104. Alice Bernardi

105. Valentina Di Rese

106. Valeria Urbinati

107. Giulia Foschini

108. Roberta Tiraferri

109. Massimiliano Zannoni

110. Michelle Massari

111. Alice Iacubino

112. Nadia Pesaresi

113. Ursula Amadei

114. Miriana Sapia

115. Costanza Rossi

116. Francesca Cumbo

117. Klotilda Kurti

118. Manuela Donati

119. Simone Fagioli

120. Samanta Olivi

121. Simone Fontana

122. Ramona della Chiara

123. Arianna Pozzi

124. Patrizia Biagianti

125. Eleonora Magi

126. Carmen Dipompa

127. Chiara Reali

128. Maria Domenica Conte

129. Roberta Di Cugno

130. Erika Suzzi

131. Alessandro Capizzi

132. Sabrina Mami

133. Eva Barbaresi

134. Chiara Magnani

135. Tania d’Achille

136. Alessandro Pigatti

137. Elena Polidori

138. Nadia Rivoli

139. Elena Marani

140. Marcella Neri

141. Mattia Mandorlo

142. Angela Fanciaresi

143. Adalgisa Contadini

144. Monica Betti

145. Michele Soldati

146. Giada Palmieri

147. Chiara Moroncelli

148. Silvia Genestreti

149. Marta Broccoli

150. Luciana Garnelo Nunez

151. Stefano Paolizzi

152. Alice Calisesi

153. Linda Farinella

154. Desiree Monciardini

155. Consuelo Costantini

156. Stefania Pasquinelli

157. Mauro Bernabè

158. Lucia Perazzini

159. Marica Fabbri

160. Marta Pollini

161. Pasquale Salvi

162. Laura del Bianco

163. Linda Muro

164. Antonio Soccio

165. Silvia Ravagli

166. Sabrina Monticone

167. Laura Della pasqua

168. Camilla Pollo

169. Monica Mascarucci

170. Maria Paola Camporesi

171. Alice Muccino

172. Simone Galli

173. Valentina Campidelli

174. Maria Vittoria Grotti

175. Raffaella Corelli

176. Laura Bizzocchi

177. Erika Giorgini

178. Carmela Barone

179. Liliana Anghel

180. Francesca Moscatelli

181. Valentina Montanari

182. Alessandra Tonelli

183. Raffaella Casadei

184. Fabiana Mordini

185. Emanuela Delbecchi

186. Tiziana Maiullo

187. Paola Benetti

188. Silvia Metalli

189. Anna Rosa Rignanese

190. Daniela Urbini

191. Sabrina Musco

192. Merita Ceka

193. Andrea Cappelli

194. Silvia Biagini

195. Nikka Maggioli

196. Stefania Montanari

197. William Zavoli

198. Rita Guerrini

199. Arianna Vaccarini

200. Andrea Riceputi

201. Giulia Balducci

202. Maria Letizia Drudi

203. Michela Filanti

204. Ilaria Bianchi

205. Federico Lapa

206. Samanta Primavera

207. Emma Urbini

208. Lorena Parisi

209. Tiziana Berchicci

210. Paola Bravi

211. Gianni Ravegnani

212. Diletta Berti

213. Irene Banci

214. Sara Massaccesi

215. Sara Nati

216. Annalisa De Paoli