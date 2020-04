Lavoro, Croatti (M5S): "In arrivo indennizzi a fondo perduto per le piccole e medie imprese"

"Il governo sta pensando di introdurre nel Decreto di aprile degli indennizzi a fondo perduto per le Pmi secondo un modello già adottato da Francia e Germania. Sarebbe una misura importantissima per dare ossigeno a tante piccole imprese del territorio riminese, duramente colpite da questa crisi, nonché una grande iniezione di fiducia per il futuro". Lo anticipa il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

''Dopo i primi interventi emergenziali nel decreto di marzo, è il momento di pensare a misure di ristoro e indennizzo a fondo perduto per le imprese. Saranno pensate per sostenere i settori commerciali e produttivi più danneggiati dal coronavirus. Inutile sottolineare che la nostra Riviera, fortemente legata ai flussi turistici, è stata colpita in modo pesantissimo da questa emergenza. E queste risorse saranno fondamentali per far ripartire il nostro territorio. Stiamo pensando di replicare le misure adottate sia in Francia che in Germania per le piccole e piccolissime imprese. La Francia ipotizza indennizzi a fondo perduto, probabilmente molto piccoli, si parla dai 1.500 ai 2.500 euro. La Germania invece ha studiato un provvedimento per le imprese sotto i 9 dipendenti per circa 9 mila euro e 14 mila euro a fondo perduto per le imprese fino a 25 dipendenti. Stiamo valutando, in base alle esigenze delle nostre piccole e medie imprese, il giusto intervento per il nostro Paese. Tra qualche giorno queste misure di sostegno saranno presentate dal Ministro Patuanelli".

Conclude Croatti: "L’emergenza coronavirus, nonostante i segnali positivi, ci consegna ancora un futuro incerto per la stagione turistica che si avvicina. Questo indennizzo a fondo perduto, insieme ad altre importanti misure di sostegno alle piccole imprese in arrivo nel decreto, ritengo possano consentire a tante imprese del riminese, che guardano ai prossimi mesi con preoccupazione, di ripartire con maggiore ottimismo".