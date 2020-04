Lavoro, Regione e province studiano le proposte per la "Fase 2": il focus di Rimini su turismo e moda

La Regione realizzerà un documento con delle linee guida per i tavoli provinciali sul lavoro. Se ne è parlato martedì sera nella riunione del tavolo regionale sul lavoro. Ogni territorio dovrà poi presentare nei prossimi giorni proposte per la Fase 2 della ripartenza, a seconda di quelle che sono le sue specificità. Ad esempio, per Rimini quelle del turismo e delle imprese della moda. L’istituzione di questi tavoli è prevista giovedì, appena la regione produrrà il suo documento. Sulla questione il sindaco di Rimini Andrea Gnassi sottolinea che "tutto ciò che metteremo in fila al tavolo provinciale, raccogliendo le proposte del tessuto socioeconomico riminese, verrà sottoposto alla regione".

