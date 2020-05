Lavoro stagionale, le figure più ricercate e i consigli dei Centri per l'impiego

Chi ai primi di giugno, chi qualche settimana dopo, ma si ricomincerà nonostante la difficile situazione generale. Il turismo rimane la forza trainante del territorio e tutti sperano che potrà offrire ancora opportunità di occupazione, anche se non sarà a pieno ritmo come in passato. L’invito dei Centri per l’impiego di Rimini e di Riccione è rivolto a chi intende trovare un lavoro per la stagione: "registratevi nell’apposita banca dati regionale, servizio pubblico e gratuito che da anni incrocia la domanda e l’offerta in tale settore, in modo che si possa offrire agli operatori stagionali un’ampia scelta di curriculum aggiornati. Servono cuochi, camerieri, baristi, pizzaioli, addette ai piani, manutentori, bagnini, segretari d’albergo e addetti all’accoglienza, tuttofare".

Candidarsi è facile: basta collegarsi al sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini e consultare la pagina dedicata al lavoro stagionale. In pochi passaggi si riuscirà a caricare il proprio curriculum e ad indicare le zone e le mansioni di interesse. Da Cattolica a Bellaria, ogni anno centinaia di datori di lavoro si rivolgono ai Centri per l’impiego per le loro ricerche di addetti stagionali e gli uffici mettono a loro disposizione i nomi di chi si è iscritto in banca dati, selezionando i nominativi in base alle professionalità richieste e a quelle possedute dagli interessati.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di Rimini (0541.4462-446209) o il Centro per l’impiego di Riccione (0541.446262-446260).