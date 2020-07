Le bandiere blu di Misano issate alla presenza di Stefano Bonaccini

Saranno issate sabato le due Bandiere Blu assegnate a Misano Adriatico lo scorso 14 maggio, che confermano le acque misanesi tra le più pulite in Regione e in Italia e certificano la particolare attenzione per l’ambiente. Due le cerimonie. La prima, aperta al pubblico, è in programma alle 11:00 in Piazzale Roma, dove verrà issata la Bandiera Blu di cui, da oltre trent’anni, è insignito il Comune di Misano Adriatico. Quest’anno, oltre ai tradizionali criteri che vengono valutati, l’ottenimento della Bandiera Blu prevedeva anche alcuni adempimenti relativi alle attività di prevenzione e intervento a proposito di Covid-19, a salvaguardia della salute pubblica e per promuovere l’educazione ambientale. Il sindaco Fabrizio Piccioni farà gli onori di casa, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto.

Nel pomeriggio, dalle 18:15, ci si sposterà in Piazza Colombo, a Potoverde, dove verrà issata la Bandiera Blu per gli Approdi Turistici, riconoscimento che a partire dal 2000 viene confermato ogni anno alla sua marina per la qualità dei servizi e le acque eccellenti. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che in serata presenterà proprio a Portoverde il suo libro “La destra si può battere. Dall’Emilia Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore”.

Le due Bandiere Blu, insieme alla Bandiera Gialla per le piste ciclabili e alla Bandiera Verde pediatrica per le località pensate a misura di bambini e famiglie, certificano Misano Adriatico come meta turistica di qualità per la pulizia delle sue acque, l’eccellenza dei servizi offerti, l’attenzione all’ambiente e ad una mobilità sostenibile.