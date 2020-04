Le Befane aderisce alla raccolta fondi per la Croce Rossa

Anche il più piccolo gesto può fare tantissimo. Lo abbiamo imparato in questo ormai lungo periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo, indistintamente. Per questo Le Befane Shopping Centre di Rimini ha aderito e sta sostendo l'iniziativa “Dona a chi ti cura”, una raccolta fondi per supportare la Croce Rossa Italiana, che vanta una struttura capillare e trasparente capace di affrontare in modo efficace le vulnerabilità delle comunità locali in questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese. I fondi raccolti saranno utilizzati dalla Croce Rossa Italiana per: allestimento ospedali da campo; acquisto materiale di protezione personale sanitario; trasporto infermi e assistenza alla popolazione; assistenza domiciliare; acquisto materiale per sanificazione; acquisto strumenti di informatica e connettività Le Befane Shopping Centre sta ora promuovendo questa raccolta fondi attraverso i propri canali social e all'interno del Centro commerciale (vedi immagine in allegato), per sensibilizzare dipendenti, collaboratori e clienti. Per donare, è sufficiente collegarsi al sito www.donaachiticura.it: è possibile farlo utilizzando Paypal, carta di credito o bonifico bancario. Insieme, con un piccolissimo aiuto da parte di tutti, possiamo fare tantissimo.

