Le biblioteche riaprono, ma i lettori preferiscono il "digitale": boom di accessi a maggio

I cittadini dell’Emilia-Romagna continuano a leggere e a utilizzare i servizi online delle Biblioteche regionali. Anche dopo il momento di picco, registrato durante la chiusura di librerie e delle stesse biblioteche a causa del lockdown per il Covid-19, si consolida l’accesso alle risorse culturali dell’Emilia-Romagna disponibili in rete. Un servizio gratuito e attivo già da alcuni anni.

Nel periodo dal 27 febbraio al 27 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, i servizi digitali delle biblioteche dell'Emilia-Romagna hanno segnato aumenti molto consistenti: con +184,17% negli accessi, +162,81% utenti unici e +198,77% consultazioni e prestiti nelle biblioteche digitali Emilib (la rete che riunisce le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) e +177,62% accessi, +130,62% utenti unici e +177,24% per la Rete Bibliotecaria della Romagna.

Il confronto tra i tre mesi di marzo, aprile e maggio mostra un picco deciso nel periodo del lockdown e a maggio, con le riaperture delle attività, tra cui anche quelle bibliotecarie, i servizi si consolidano segnando comunque un incremento significativo rispetto all’analogo periodo del 2019. Il picco fa riferimento in particolare al periodo dal 27 marzo al 27 aprile 2020, quando gli accessi crescono del 251,74%, gli utenti unici del 179,42% e le consultazioni e i prestiti del 191,27% per Emilib, e per biblioteche Romagna con +236,82% di accessi, +142,80% di utenti unici e + 246,10% di consultazioni e prestiti.

Un risultato che si consolida appunto anche in maggio dopo la riapertura fisica delle biblioteche (dal 27 aprile al 27 maggio) soprattutto rispetto agli stessi mesi del 2019, con +169,09% di accessi, +118,93% di utenti unici e +161,49% per Emilb e +170,69% accessi, +110,50% utenti unici e +156,30% per le Biblioteche della Romagna.

Emilib e la Rete bibliotecaria della Romagna sono basate su mLOL (Media Library On Line): un servizio gratuito per tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna che permette di accedere da casa, via Internet, a decine di migliaia di ebook di tutti i principali editori italiani, oltre 7.000 abbonamenti a quotidiani e periodici digitali da 90 paesi in 40 lingue diverse, decine di migliaia di audiolibri e risorse musicali in streaming, 1,5 milioni di risorse ad accesso aperto indicizzate e raccolte dalla più importanti istituzioni culturali del mondo (libri, video, audio, spartiti musicali, immagini, risorse per l'e-learning, periodici storici, periodici scientifici, videogiochi, ecc.).

Il servizio è attivo in Emilia-Romagna attraverso due portali: Emilib e per Rete Bibliotecaria della Romagna e San Marino (per le altre province romagnole e San Marino). Per accedere a questi portali basta essere iscritti a una qualsiasi delle biblioteche civiche e pubbliche della regione.