Le chiusure del 1° giugno, dagli uffici alle biblioteche comunali

In vista della Festa della Repubblica che viene celebrata martedì 2 giugno, saranno diversi gli uffici comunali o le biblioteche dl territorio che osserveranno il giorno di chiusura anche lunedì 1° giugno. Una "mappa" di alcuni dei luoghi che non svolgeranno attività.

Chiusure e servizi

A Riccione la Biblioteca comunale lunedì 1 giugno rimarrà chiusa per la Festa della Repubblica. Il servizio di prestito librario e rientro riprenderà regolarmente da mercoledì 3 giugno con orario 9 -13,50. Fino a nuove disposizioni, la biblioteca sarà aperta - per il solo servizio di prestito librario e rientro dei volumi - tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13.50 - con accesso distanziato e contingentato, secondo i protocolli di sicurezza anti-Covid19. Non sono accessibili le sale di lettura e di studio e sono sospese tutte le iniziative e gli eventi in presenza.

Gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno 2020. Saranno garantiti i servizi essenziali (servizio di Stato Civile, con la reperibilità del personale dell'ufficio per l'attività mortuaria, ed il servizio di Polizia Municipale).

A Santarcangelo lunedì 1° giugno gli uffici comunali e la biblioteca Baldini resteranno chiusi ad eccezione del servizio di reperibilità dello Stato Civile, che è possibile attivare dalle 8 alle 12 contattando i numeri 0541/356.241 – 356.264. Apertura straordinaria, invece, per il Museo Storico Archeologico che proprio martedì 2 giugno accoglierà i visitatori, ma sempre previo appuntamento da fissare contattando i numeri 0541/624.703 (Fondazione Culture Santarcangelo) oppure 0541/625.212 (Musas). La possibilità di contattare gli uffici comunali riprenderà regolarmente a partire da mercoledì 3 giugno privilegiando come di consueto il canale telefonico e gli strumenti digitali. Infatti, a seguito dell’emergenza Coronavirus l’accesso ai servizi avviene previo appuntamento, da fissare telefonicamente oppure online. C'è la possibilità di utilizzare i servizi online disponibili sul sito internet del Comune , la posta elettronica certificata ( pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it ) e, appunto, i canali telefonici (centralino 0541/356.111, Sportello al Cittadino 0541/356.356 oltre ai numeri diretti dei diversi uffici).

I Centri per l'impiego di Rimini, Riccione, Novafeltria e Santarcangelo saranno chiusi il 1° giugno sospendendo anche gli appuntamenti in presenza e le informazioni telefoniche. I servizi, che riprenderanno mercoledì 3 giugno, fino a nuove disposizioni da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro rispetteranno ancora la modalità di ricevimento del pubblico unicamente tramite appuntamento e solo per le procedure che non è possibile eseguire online.