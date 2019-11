Le fototrappole incastrano i maleducati che abbandonano i rifiuti

Una vera e propria retata di maleducati quella fatta dalle fototrappole installate dal comune di Coriano e che, negli ultimi giorni, hanno immortalato diverse persone che abbandonavano i rifiuti ai alti della strada invece di conferirli secondo le regole. Nonostante i ripetuti controlli, dall'amministrazione comunale segnalano diverse persone incivili che continuano a ignorare il corretto smaltimento dell'immondizia. Le foto, tuttavia, permettono di risalire agli autori di gesti che sono incommetabili e, come fanno sapere dal comune, sono in corso gli accertamenti per identificare chi è stato immortalato ad abbandonare i rifiuti i quali si vedranno arrivare un sostanzioso verbale. L'amministrazione, inoltre, ricorda che si possono inviare segnalazioni anche corredate di foto o filmati alla mail corpogevrimini@gmail.com. Le Guardie ecologiche si occuperanno del controllo e della eventuale sanzione ai trasgressori. “Ringrazio i tanti cittadini di Coriano -commenta Anna Pazzaglia, assessore all’Ambiente - che oltre a fare il proprio dovere con la raccolta differenziata e contribuiscono in tutte le maniere a mantenere il territorio pulito, stanno collaborando anche con le loro segnalazioni per individuare i responsabili dell’abbandono di rifiuti.”