Le punta un coltello alla gola per rapinarla: lei non si perde d'animo e lo fa arrestare

Nel corso della serata di sabato i militari del Nor-Sezione Radiomobile e della tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni con l’accusa di rapina. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio a Morciano di Romagna quando una donna di 54 anni, nei pressi di una clinica sita in quel centro, era stata avvicinata da un uomo che – dopo averle puntato alla gola un coltello – l’aveva ripetutamente strattonata impossessandosi del denaro contenuto nella sua borsa. Proficuo il bottino, ammontante a circa 250 euro.

La donna, però, con molta lucidità, non si è persa d’animo e ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza 112 al quale ha prontamente risposto la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, guidata dal Capitano Marco Califano. Gli uomini dell’Arma, ricevuta la descrizione dell’individuo, sono stati in grado – anche grazie all’accresciuto numero di pattuglie proiettate nel periodo estivo grazie al piano di potenziamento richiesto ed ottenuto dal Comandante Provinciale Giuseppe Sportelli – di inviare nel giro di pochi minuti due autovetture, una della Tenenza di Cattolica e l’altra della Sezione Radiomobile del Nor.

I militari, grazie all’importante segnalazione ricevuta, giunti in loco sono stati così in grado nel giro di pochi minuti di individuare e immobilizzare l’aggressore, ancora in possesso della refurtiva – poi restituita alla vittima – e del coltello utilizzato per la rapina. Sono così scattati gli arresti per l’uomo, originario del napoletano, con l’accusa di rapina aggravata.